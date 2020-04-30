شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف دارس يتعلمون القرآن الكريم «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

‏ أطلقت جمعية فرقان لتحفيظ القرآن منصة فرقان الإلكترونية الخاصة بتعليم كتاب الله العزيز «للتعليم عن بعد» في شهر رمضان، حيث دربت المعلمين على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية ونُقل التعليم عن بعد ‏للذكور والإناث من المساجد إلى المنصة الإلكترونية. وأوضح مدير الجمعية م. فوزي الجعيد أنه التحق بالتدريب في المنصة الإلكترونية أكثر من 5 آلاف دارس ودارسة عبر الفصول الافتراضية لتعليم كتاب الله العزيز عن بعد، في أكثر من 350 قاعة افتراضية، مبيناً أن الالتحاق بالمنصة وجد تفاعلاً كبيراً من أولياء أمور الطلاب والدارسين والدارسات في الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بعد.

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