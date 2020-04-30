شكرا لقرائتكم خبر عن جاءنا رمضان شهر التغيير والان نبدء بالتفاصيل
ومن قبيل التغيير أن الصيام في أول رمضان ليس كآخر يوم.. قدرتنا على خلق عادات جديدة لتكون من عاداتنا اليومية هي فرصة كبيرة للتغيير، فحرصك ومداومتك على الذكر هي فرصة كبيرة في بنائها خلال شهر رمضان المبارك، وكما يقول علماء النفس إن الإنسان يحتاج إلى 21 يوما لاكتساب عادة جديدة، فرمضان فرصة لتوطين النفس واكتساب العادات الجديدة من خلال هذا الشهر الكريم فتأمل معي (الصيام، الذكر، قراءة القرآن، القيام، صلة الرحم، ترك الطعام الضار، ممارسة الرياضة، تخفيف الممارسات التي تضيع الوقت) وعشرات الممارسات التي تصنع التغيير لنا في رمضان، دعونا نبدأ التغيير فهذا هو فرصة كبيرة للتغيير،، ونتذكر قول الله تعالى: (إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ونستعين بالله دائما على كل شيء والله المستعان،،،
@Ayish_m
كانت هذه تفاصيل خبر جاءنا رمضان شهر التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.