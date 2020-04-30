شكرا لقرائتكم خبر عن وعي والتزام في أول أيام فتح المجمعات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

شهدت المجمعات التجارية في أول يوم لافتتاحها خلال فترة السماح اليومي، حضورًا للزبائن والروّاد الراغبين في التسوّق وسط وعي والتزام باجراءات الوقاية.

نداء صوتي

ورصدت ”الخليج 365” في جولة ميدانية، تواجد الأجهزة الأمنية أمام المجمعات، لتنظيم السير، بالإضافة إلى حفظ الأمن، وتوفير المجمعات الطواقم الكافية من حراس الأمن، أمام البوابات المحددة للدخول والخروج، بالإضافة إلى تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإطلاق نداء صوتي كل نصف ساعة لتحذير الزبائن من التجمع والتكدس في الممرات وداخل المحلات.

نقاط توعوية

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بدوره، ذكر رئيس الإستراتيجية بالتجمع الصحّي الأول بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الإعلامية د. أحمد المساعد، أن إدارة التجمع بالتعاون مع إدارة المجمعات والمولات بالمنطقة سعت لإيجاد نقاط توعوية للمساعدة في نشر التوعية حول فيروس كورونا، ونشر ثقافة تعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات، والتوعية بالتسوّق الآمن وتطبيق التباعد في المحلات، وعدم لمس الأغراض إلا للحاجة، واتباع الدفع الإلكتروني، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن.

نقاط فحص

وذكرت مدير تعزيز الصحة بالتجمّع هند الجعفر، أن عدد المراكز الصحيّة المجهّزة لاستقبال أي حالة مشتبهة -لا سمح الله- يبلغ نحو 30 مركزًا، لافتًا إلى أن عدد المجمعات التي يتم استهدافها نحو 6 مجمعات من خلال 20 بوابة، يعمل فيها نحو 70 كادرًا صحيًا ومتطوعًا.