شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار الطاقم الصحي في ميدان العمل لخدمة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

مع انتشار جائحة كورونا في هذه الفترة، يقوم أبطال الصحة بدور كبير وتضحية في مواجهة هذه الأزمة والتصدي لها، ومع دخول شهر رمضان المبارك، وبينما تجتمع الأسرة على مائدة الإفطار إلا أن الطاقم الصحي من أطباء وممرضين تركوا أسرهم وتناولوا إفطارهم في مقر عملهم، سواء في المستشفيات أو المحاجر الصحية، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية، خصوصًا التباعد بالمسافات الصحيحة، إضافة إلى أن ما يقومون به من دور هو في خدمة الوطن والمواطنين. وفي جولة ميدانية لـ ”الخليج 365” تبيّنت لنا جهود أبطال الصحة، حيث إنهم في ميدان العمل طوال الوقت، لاستقبال ورعاية المرضى سواء للمصابين بفيروس كورونا أو الحالات الأخرى، إضافة إلى حبهم لهذا العمل، وتضحيتهم لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وأكد أبطال الصحة أن هناك وعيًا وتفهمًا من المواطنين، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى استعدادهم لتلقي الاستشارات الطبية عن طريق وسائل التواصل التي خصّصتها وزارة الصحة للمواطنين.

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