شكرا لقرائتكم خبر عن «التنور» يحتفظ بموقعه في البيوت والان نبدء بالتفاصيل
ويصنع تنور الفخار التقليدي من مواد مصدرها الطبيعة بشكل كامل ، أهمها الطين الذي يتميز باحتوائه على معادن معينة تساعد في صلابة التنور بعد الصناعة وتحمل أقصى درجات الحرارة وسهولة استخراج الخبز بعد النضج دون التصاق بالجدار الفخاري. وبعد خلط الطين ببعض الأعشاب تبدأ مرحلة تشكيل التنور بطريقة أسطوانية متدرجة ومتماسكة، تليها مرحلة التجفيف التي قد تستمر عدة أيام، قبل أن ينقل الهيكل الطيني للتنور إلى فرن حراري خاص بهذه الصناعة العريقة، لزيادة الصلابة ولإطالة عمر الاستخدام.
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