شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بالدخول للقطيف والتجول من التاسعة للخامسة والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من اليوم، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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