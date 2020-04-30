شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات تفاهم مع الهند والإمارات واليونان والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي. واتفاقية أخرى مع حكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي. ومذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية.

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