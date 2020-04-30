السعودية .. رفع مسيرات رواتب مايو قبل العيد لتلافى الإجازة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 أبريل 2020 02:19 صباحاً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 303 زيارة

أكدت مصادر حسب «عكاظ» أن وزارة المالية طلبت من الجهات الحكومية، والإدارات المختصة فيها برفع المسيرات الخاصة برواتب شهر مايو وإرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

وبينت المصادر أنه سيتم قبول استقبال أوامر دفع الرواتب لشهر مايو ابتداء من يوم 3 مايو 2020، وأوضحت أن ذلك يأتي بعد اعتماد توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة بتاريخ اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي، وحيث إن موعد صرف رواتب مايو لهذا العام سيكون في 27/‏ 5/‏ 2020 والذي يوافق 4 شوال (خلال إجازة عيد الفطر المبارك)، تم اتخاذ قرار إرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، لتلافي أي أخطاء أو تأخير في صرف الرواتب.