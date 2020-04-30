تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية «المغدورة غادين» وتشريح الجثمان

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 أبريل 2020 02:19 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار السعودية 409 زيارة

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أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم «المغدورة غادين».

وأشار المصدر إلى أنه جرى انتقال المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية لموقع الحادثة، ووقفوا على مشهد وجود فتاة تبلغ من العمر (١٥) عاماً ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها وفارقت الحياة، وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة، وحز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وأكد المصدر أنه تم استجواب الأب لقيام شبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه. كما تم تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكل من له علاقة بالواقعة.

وبين المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، و طلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة وجهاز جوالها وكافة ما تم تحريزه من موقع الحادثة، وما زالت القضية تحت الإجراء.