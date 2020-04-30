شكرا لمتابعة خبر عن ضبط ناقلات تتخلص من النفايات الطبية "الخطرة" بطريقة مخالفة بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ضبط مراقبو أمانة الطائف، أربع ناقلات تتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة وغير المعالجة في المردم العام للمحافظة.

وتعد هذه الطريقة للتخلص من النفايات مخالفة، نظرًا لكونها ناتجة من منشآت طبية حكومية ومن أبرزها مجمع الملك فيصل المعني باستقبال حالات "كورونا".

وكانت أمانة الطائف قد منعت مسبقا، سائقي الناقلات من التخلص من النفايات الطبية بداخل المردم نظرًا لما تشكله نفايات الرعاية الصحية الخطرة غير المعالجة من خطر على الصحة والبيئة.