شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخائن خالد الجهني مشردًا بعد انتهاء خدمته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):على غرار ما حدث للمعارضة " هدى العمري " وغيرها من خائني الوطن، ظهر الخائن خالد الجهني، في مقطع فيديو، مشردًا في شوارع لندن، بعد انتهاء خدمته لصالح المخابرات القطرية.
وقال الجهني في مقطع فيديو، وقد ظهر عليه تدهور الحال: " أنا خالد الجهني المعارض السعودي، تم الاعتداء علي، وأمر بوقت صعب جدًا أرجو أن انجو " .
ولخائن الوطن الجهني سجلِ أسود، حيث تورط في جلب وكالات الأنباء المعادية، وقاد المظاهرات في الرياض عام 2011 أبان ثورات ما يسمى بـ "الربيع العربي" لإسقاط الدولة بتوجيه من تنظيم " الحمدين "، لينتهي مصيره مشرد بلا مأوى حاله حال باقي الخونة.
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