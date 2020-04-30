شكرا لمتابعة خبر عن الخطي يتحدث عن اليساريين في شبه الجزيرة العربية وقصة عصابة كامبريدج (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تحدث الكاتب والباحث كامل الخطي عن الرعيل الأول من اليساريين في شبه الجزيرة العربية وقصة " عصابة كامبريدج ". تحدث الكاتب والباحث كامل الخطي عن الرعيل الأول من اليساريين في شبه الجزيرة العربية وقصة " عصابة كامبريدج ". وقال الخطي خلال حواره في برنامج " الليوان ":" السعوديون تعلموا بالخارج ومنهم عبدالعزيز السنيد درس في العراق وجاء متأثرا بالأفكار اليسارية "، لافتا:" عبدالعزيز بن معمر درس في بيروت وتأثر بالأفكار اليسارية ". ولفت الخطي:" عبدالرحمن العجيان درس في بريطانيا التي تعتبر مرجع للأفكار اليسارية "، مشيرا :" قصة عصابة كامبريدج كتبها ضابط موظفين حكوميين عن خلية تتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي وأحد أفراد العصابة كان أمينا للمقتنيات الفنية الملكية ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطي يتحدث عن اليساريين في شبه الجزيرة العربية وقصة عصابة كامبريدج (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.