"الصحة" تعلن موعد بدء المسح المجتمعي لفحص الفيروس بالمنازل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تستعد وزارة الصحة لبدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل. تستعد وزارة الصحة لبدء الفحص المجتمعي للمواطنين والمقيمين في منازلهم بداية من يوم الجمعة 1 مايو المقبل. ويأتي هذا المسح المجتمعي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر للغاية. وسجلت وزارة الصحة 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة. ووفقا للمعلومات الواردة فإن إجمالى حالات الاصابة بفيروس كورونا داخل المملكة ارتفع إلى 21402 حالة، وإجمالى حالات الشفاء 2953، فيما وصلت عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 157 حالة.

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