شكرا لمتابعة خبر عن 3 مسببات للاتماس الكهربائي احترس منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة الالتماس الكهربائي موضحة أسبابه. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة الالتماس الكهربائي موضحة أسبابه. ورصدت المديرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" 3 مسببات للالتماس الكهربائي، والتي تضمنت الأتي: التوصيلات الرديئة وتحميل المقابس احمالا زائدة، وعدم تركيب قطواع أوتوماتيكية.

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