شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "أمانة الرياض" تمهل مساكن العمال 48 ساعة لتصحيح أوضاعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن اللجان الفرعية تفقّدت مساكن أكثر من 16 ألف عاملاً خلال الـ٤٨ ساعة الماضية. أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن اللجان الفرعية تفقّدت مساكن أكثر من 16 ألف عاملاً خلال الـ٤٨ ساعة الماضية. وأمهلت أمانة الرياض المسؤولين عن مساكن العمال يومين لتصحيح الملاحظات بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وجاء ذلك ضمن الجهود المكثفة للتحقق من ملاءمة سكن العمالة للاشتراطات الصحيّة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرا في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل. Advertisements

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