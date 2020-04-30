شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خروف يخترق منع التجوال في حائل بشكل كوميدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): وثق المواطنين في حائل لحظة اختراق خروف بمفرده لمنع التجوال المفروض في حائل. وثق المواطنين في حائل لحظة اختراق خروف بمفرده لمنع التجوال المفروض في حائل. ورصد الفيديو الخروف وهو يمشي بخطوات بطيئة أمام أحد المباني الضخمة ولا يوجد أحد في الشوارع. تجدر الإشارة إلى أنه تم فرض منع التجوال مؤقتًا في مناطق المملكة؛ احترازيًا للوقاية من كورونا.

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