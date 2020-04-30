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الاشتراطات البلدية للأسواق التجارية خلال أزمة الفيروس المستجد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات للأسواق التجارية " المولات " خلال أزمة فيروس .

وتضمنت التزامات المركز التجاري التالي: إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض، تنشر لافتات إرشادية لضمان فهم الجميع التدابير والإجراءات الاحترازية بعدة لغات، منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

وشملت أيضا: إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، توفير المنظفات والمطهرات والكمامات القماشية، وأجهزة قياس الحرارة للعاملين، توفير غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، تقليل عدد مستخدمي المصاعد بحيث لا يزيد عن 30 % من الطاقة الاستيعابية للمصعد مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%.

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