شكرا لمتابعة خبر عن "الكهرباء" توضح تفاصيل قرار تقديم الخدمة للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت شركة الكهرباء عن تفاصيل قرار تقديم الخدمة للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة . كشفت شركة الكهرباء عن تفاصيل قرار تقديم الخدمة للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة . وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تقديم خدمات الكهرباء للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة. وأوضحت شركة الكهرباء أهداف القرار ومنها تقليص عدد الإجراءات، تقليص المدة الزمنية للحصول على الخدمة الكهربائية، تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة. وشددت شركة الكهرباء:" قبل تقديم الخدمة الكهربائية يجب التحقق من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء على جميع فئات المباني ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الكهرباء" توضح تفاصيل قرار تقديم الخدمة للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.