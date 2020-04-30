شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: المملكة توفر معلومات كورونا بشفافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد عواد بن صالح العواد؛ رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، اليوم الأربعاء، على تعامل المملكة بشفافية مع فيروس كورونا.
وقال العواد عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تعمل الجهات الصحية بالسعودية في إطار مكافحة جائحة_كورونا على ضمان توفير المعلومات المتعلقة بهذا الوباء بكل شفافية وبمختلف اللغات عبر كافة الوسائل الإعلامية والتفاعلية.وذلك في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحق في توفير المعلومات وسهولةالوصول إليها".
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