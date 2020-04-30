شكرا لمتابعة خبر عن ابن شقيق الراحل خليل الرواف يروي قصة دخوله السجن في الجيش الأمريكي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف ابن شقيق الراحل خليل الرواف عن تفاصيل جديدة حول دخوله السجن في الجيش الأمريكي.

وقال ابن شقيق خليل الرواف خلال حواره في برنامج " الراحل ":" أدخلوه السجن في الجيش الأمريكي، لأنه كان يرفض الكشف عن عورته أمام زملائه لأن الدين الإسلامي ينهى عن ذلك الأمر ".

ولفت ابن شقيق الراحل خليل الرواف:" التحق بالجيش الأمريكي وحصلت له مشكلة لأنه رفض الاستحمام في الغرفة مع زملائه البالغ عددهم 200 ".