شكرا لمتابعة خبر عن اللوحة بمكتب ولي العهد خلال اجتماع الوزراء تلفت الأنظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر سمو ولي العهد الأمير ظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛ نائب رئيس مجلس ا لوزراء ووزير الدفاع، أمس الأربعاء، في مكتبه خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد. وتفاعل المواطنين بشكل واسع مع لوحة لفتت الأنظار داخل مكتب سموه، والتي ظهرت بجانب الشاشة بمكتبه. وتعود اللوحة إلى الفنان التشكيلي السعودي زمان جاسم، وهي لافته تؤكد دعم سموه لأبناء الوطن وتقدير ابداعهم وفنهم.

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