أبرز الأهداف الاستراتيجية لمشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة التعليم أبرز الأهداف الإستراتيجية لمشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة. أوضحت وزارة التعليم أبرز الأهداف الإستراتيجية لمشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة. وقالت الوزارة إن من هذه الأهداف مواكبة التطورات العالمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وترشيد القبول في التخصصات النظرية في الجامعات. وأضافت : كما يهدف إلى التوجيه المبكر للتخصصات المناسبة للطلاب والطالبات.

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