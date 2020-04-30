شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم هام وعاجل من وزارة الصحة في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، التابعة لحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، في صنعاء أنها ستستقبل جميع حالات الإلتهاب الرئوي الحاد في مستشفيين إثنيين في العاصمة صنعاء وهما (الكويت وزايد) وفي المستشفيات المحددة سلفا في بقية المحافظات.
وأوضحت في تعميم صادر عنها أنه وبعد اجراء الفحوصات يتم إعطاء المريض كرت تحويل وسيتم استقباله في أي مستشفى آخر (حكومي أوخاص).
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ودعت الوزارة جميع المواطنين والمستشفيات الإلتزام بهذه الإجراءات الإحترازية لما فيها مصلحة الجميع.
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