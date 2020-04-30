شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يزف بشرى سارة تشمل المواطنين والمقيمين.. "قرار عاجل واجب التنفيذ" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، قرارًا عاجلًا واجب التنفيذ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعلن الديوان الأميري في قطر، قرار الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بالعفو عن عدد من السجناء، في عادة سنوية ترتبط بالشهر الفضيل من كل عام داخل العديد من الدول العربية والإسلامية.

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وأعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد قرر العفو عن عدد من السجناء، في مكرمة أميرية سامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. ​ولم يكشف الإعلان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.





والأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري أن "الأمير تميم" أصدر عفوًا أميريًّا بإطلاق سراح عدد من السجناء في البلاد.

وتابع البيان: "القرار يأتي مراعاة للظروف الصحية والإنسانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب انتشار الفيروس". ​ولم يوضح البيان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.

ووفق آخر الإحصاءات في قطر، وصل عدد المصابين بكورونا حتى أمس الثلاثاء، إلى 10777 حالة، حيث تم تسجيل 677 حالة أمس.