شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المؤتمر ينقلب على الحوثيين ويهدد بقتالهم خلال 3 أيام إذا لم ينفذوا هذه المطالب.. والشيخ ياسر العواضي يتصدر المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، بقتال الحوثيين في محافظة البيضاء على خلفية تجاوزات مشرفي الحوثي في المحافظة، وأمهل قيادة الحوثيين 3 أيام لرفع "طغاتهم"

ونشر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، قال فيها إن مشرفي الحوثي في البيضاء " قد بغوا وهتكوا الأعراض واغتصبوا الأرض وأهانوا أهلها وهدموا بيوتهم وقد أبلغنا قيادتهم عبروسطاء لعلهم يستنكروا جرائم مشرفيهم في رداع وقيفة والسوادية والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعة ومكيراس والملاجم وبقية المديريات".

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وأضف العواضي ان آخر جريمة "هجم الدمن وهتك العرض في الطفة وقتل بنت الأصبحي في هذا الشهر المبارك والحرام في رابعة النهار"، وقال انها "جريمة يندى لها الجبين ووصمة عار في جباه فاعليها، ووصمة عار في جبيننا جميعاً إن سكتنا فلا بارك الله فينا".

وأشار إلى أن موقفه ضد ما وصفه بـ"العدوان" موقف عن قناعة وما زال واستدرك "لكنه ليس شيك على بياض يفعل به الحوثيين ما يشاؤوا لا والله لا كنا ولا عشنا وسيظل موقفنا الوطني كما هو".

واستطرد قائلاً: وأمام قيادة الحوثيين الخيار إما أن ترفع طغاتها من البيضاء أو أن تتركنا وهم نتقاتل قبايل لقبايل وبذلك سنظل غير منحازين لاي جهه ولن نقبل لا التحالف ولا غيره معنا أو ينحازوا للشعف ولنا وقتها الحق بما نراه".

ودعا العواضي "جميع مشائخ البيضاء ورجالها وشبابها من كل الأطراف للجهوزية العالية من هذه اللحظة".

فيما يلي سلسلة التغريدات كاملة:

1

اللهم قد اشهدناك بأن مشرفين الحوثي في البيضاء وكلهم من الشعف قد بغوا وهتكوا الاعراض واغتصبوا الارض واهانوا اهلها وهدموا بيوتهم وقد ابلغنا قيادتهم عبروسطاء لعلهم يستنكروا جرائم مشرفينهم في رداع وقيفه والسواديه والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعه ومكيراس والملاجم وبقية المديريات

2

وآخرها جريمة هجم الدمن وهتك العرض في الطفه وقتل بنت الاصبحي في هذا الشهر المبارك والحرام في رابعة النهار جريمة يندى لها الجبين ووصمة عار في جباه فاعلينها ووصمة عار في جبيننا جميعا ان سكتنا فلا بارك الله فينا وقد كان موقفنا ضد العدوان موقف عن قناعة ومازال ولكنه ليس شيك على بياض

3

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يفعل به الحوثيين ما يشاؤوا لا والله لا كنا ولا عشنا وسيظل موقفنا الوطني كما هو وأمام قيادة الحوثيين الخيار اما ان ترفع طغاتها من البيضاء اوان تتركنا وهم نتقاتل قبايل لقبايل وبذلك سنظل غير منحازين لاي جهه ولن نقبل لا التحالف ولا غيره معنا

او ينحازوا للشعف ولنا وقتها الحق بما نراه

4

ورغم ذلك مازال املنا في السيد والمشاط وقيادة الحوثيين باستنكار جرائم الشعف في البيضاء وتقديمهم للمحاكمة ورفعهم من المحافظة وان قدهم راضيين فهم من قوتهم ونحن من ضعفنا ولنا الله وسنقاتلهم مقبلين متمسكين بالله وبالحق معتمدين على الله ثم على انفسنا وليس مع اي جهه خارجية والله حسبنا4

5

ومن واجب الاخوه والروابط والتضامن ورابط العرض والارض فإني أدعو كل مشايخ البيضاء ورجالها وشبابها من كل الاطراف للجهوزية العالية من هذه اللحظة لوقتها في وقت نتنابى عليه حسب طريقتنا المعروفه بالنابي والاشاره فقط وليس اتصالات او اجتماعات جهوزية لفزعة قبلية خالصة لابناء المحافظة

6

ومن بايجي بداعي قبلي بحت بدون اي غرض او هدف سياسي لحسم امر محافظتنا بما يرضي الله ورسوله ويصون عرضنا وشرفنا و اما ماحدث لبنت الاصبحي عرضنا ولحمنا ودمنا وشرفنا سيحدث لبقية نسائنا

ان قامت قيادتهم بما يلزم شرعا وعرفا والا فما يغسل العار الا الدم

تلاهسنا يالابتي بالنابي وكلن عليه ذي عليه

7

وليعلم الشعف انها لن تمر لهم ومن سبقنا من ابناء البيضاء براس ذي قتل بنت الاصبحي او حمود شثان مشرف الجريمة فله مني عشرة مليون ريال شرهته وقد ابلغنا الوسطاء بمطالبنا ورفع مشرفينهم من البيضاء واعطيناهم ثلاثه ايام ويعلموا ان كل حركة مرصودة وسيتم التعامل معها ولكن على كل قبيلي بيضاني حر

8

الاستعداد الكامل وعدم الركون للوساطه والمهلة فمشرفينهم في البيضاء معروف عنهم الغدر ومن با يجي للفزعه القبليه فليعلم اننا لن نقبل خدمة اي طرف سياسي ولن نقبل التنسيق ولا التحالف مع العدوان طالما ظلت صنعاء وذمار وصعدة وقيادة الحوثيين على الحياد وان تعصبوا مع اصحابهم فلنا خبر

9

هذا هو موقفي واتفقت عليه مع اغلب المشايخ المتواجدين داخل المحافظة وذي ماوصله النابي كلن ينبي صاحبه

ال عواض ياعصابة راسي يالابتي كلن يهتري

من عاده بعيد فلا يصبح الا في ساحته بزاده وزناده وعلى ال عواض من الان القيام كلن بمهمته ذي عارفهاوالتعامل فورا مع اي تحرش او استحداث من الشعف.