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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تضيف اليمن الى الاحصائية العالمية ب 6 حالات مصابة بفيروس كورونا.. صورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سجلت منظمة الصحة العالمية في اخر تحديث لها قامت بنشره على صفحتها بتويتر ست حالات اصابة باليمن هي الحالات الخمس التي تم الاعلان عنها في عدن وكذلك الحالة الوحيدة التي سجلت في حضرموت.
وكان الدكتور ناصر باعوم، وزير الصحة اليمنية، اكد تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة عدن.
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وقال الدكتور باعوم في حديث لقناة اليمن الفضائية انه تم تسجيل 5 حالات إصابة بهذا الوباء وان الفرق الطبية تقوم بما يلزم.
يذكر ان اليمن سجلت اليمن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في العاشر من الشهر الجاري لمواطن بمديرية الشحر بحضرموت، غير أن مكتب الصحة بساحل حضرموت، أعلن الاثنين الماضي، عن شِفاء تلك الحالة تمامًا.
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