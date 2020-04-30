شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلق على اكتشاف حالات كورونا في عدن وتحذر من نتائج مميتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من انتشار سريع لفيروس كورونا في اليمن، قد يؤدي إلى نتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" للصحفيين: إن الأمم المتحدة اطلعت صباح اليوم على تقارير من الحكومة اليمنية بشأن 5 حالات مؤكدة من الإصابة بالفيروس.

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وأضاف: "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من احتمال أن يطغى الفيروس بسرعة على النظام الصحي في اليمن الذي يعاني بالفعل من الإجهاد".

ولفت إلى "وجود تحذير من علماء الأوبئة أن المرض يمكن أن ينتشر في اليمن بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع وبنتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى ".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الصحية في عدن عن 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بعد يومين من إعلانها شفاء الحالة الوحيدة التي سبق أن أعلن عنها في محافظة حضرموت.

وعلاوة على التهديد الذي يمثله كوفيد-19 على اليمن فإن نحو 80 في المئة من سكان البلاد، أو 24 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن ثلاثة أرباع برامج الأمم المتحدة الرئيسية الـ 41 "ستبدأ في الإغلاق في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم نتمكن من تأمين أموال إضافية".