توجيه تقديم صرف رواتب شهر مايو ٢٠٢٠ .. التفاصيل

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الكشف عن توجه وزارة المالية بتقديم صرف رواتب شهر مايو ٢٠٢٠ بحسب مصادر عاجل ، وأشارت المصادر إلى أنَّ التوجيه جاء بناءً على الأمر السامي رقم ١٨٩٥٥ بشأن اعتماد توحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة بتاريخ اليوم ( ٢٧ مِن كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي).

واستكملت المصادر أنَّ التوجيه نصَّ على أنه «بما أنَّ موعد صرف رواتب شهر مايو، لهذا العام في ٢٠٢٠/٥/٢٧ يوافق يوم ١٤٤١/١٠/٤ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ولتلافي أي اخطاء أو تأخير في صرف الرواتب، يتم حث المختصين (بالرواتب) برفع المسيرات الخاصة برواتب شهر مايو وإرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة العيد، علمًا بأنه يتم استقبال أوامر دفع الرواتب لشهر مايو بدءًا من يوم 3 من الشهر ذاته.





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