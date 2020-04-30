شاهد.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشبيهه ويطالبه بالتواصل معه

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نشر المستشار تركي آل الشيخ فيديو لشبيهه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وطالب تركي آل الشيخ بالتواصل معه، قائلًا تعليقًا على الفيديو الذي ظهر فيه شبيه : ياليت يتواصل معي.





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