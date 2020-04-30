20 ألف أسرة محتاجة تستفيد من تبرعات موظفي أرامكو السعودية

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استفادت أكثر من 20 ألف أسرة، تشمل أسر الأيتام والأرامل، من حملة تبرعات موظفي أرامكو السعودية (سلال الخير)، التي اختُتمت مع مطلع شهر رمضان المبارك. وجمعت الحملة التي انطلقت تحت شعار “بقاؤك في المنزل ضمان لسلامتك” أكثر من 6.45 مليون ريال تبرّع بها أكثر من 17 ألف موظف في أرامكو السعودية. والتزمت الشركة بدفع مبلغ مماثل لما تبرع به الموظفون في هذه الحملة، وذلك تشجيعًا منها لهم، ومضاعفة لأثر تبرعهم، ليصل بذلك إجمالي التبرعات إلى نحو 13 مليون ريال.

وتستهدف الحملة توفير سلال الخير للتشجيع على البقاء في المنزل، وتقديم المساعدة العاجلة للأيتام والأرامل في المملكة لسد احتياجاتهم في ظل مواجهة تبعات تفشّي فايروس كورونا المستجد. كما تأتي هذه الحملة استشعارًا من أرامكو السعودية لمسؤوليتها الوطنية، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في مكافحة تفشّي هذه الجائحة العالمية، وتأكيدًا على دورها المتكامل في تحقيق التكافل المجتمعي من خلال تحفيز موظفيها على التبرّع. وشارك في حملة التبرعات عددٌ كبيرٌ من المتطوعين والمتطوعات من أرامكو السعودية، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ليعكسوا بذلك أسمى صور الإسهام المجتمعي من كافة المشاركين في هذه الحملة.

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وهذه الحملة هي امتداد لتاريخ طويل من المبادرات التي دأبت أرامكو السعودية عليها وفق إستراتيجيتها ومبادرتها لتعزيز قيمتي المواطنة والسلامة، وأداء مسؤوليتها في خدمة المجتمع، من خلال مجموعة واسعة من برامج التوعية المجتمعية، يحفزّها في ذلك إيمانها بأن الطاقة هي الأساس في تغيير الحياة، ورفع مستوى المجتمعات، والإسهام في تحقيق التقدم البشري. ويهدف برنامج تبرع الموظفين إلى خلق تأثير اجتماعي إيجابي، من خلال دعم جمعيات النفع العام المحلية والإسهام في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، فضلًا عن تحفيز الموظفين لهذا العمل الإنساني النبيل,

وتحتوي سلال الخير على مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية والتعقيم، ونشرات توعوية، وسائل تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى نشرة من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” حول البرامج التي يقدمها المركز عن بُعد، وإتاحة الدخول إلى تطبيق “عالم إثراء” من خلال رمز الاستجابة السريعة الذي يمكّن الأطفال من الوصول إلى 100 لعبة عبر الإنترنت. وتستهدف الحملة آلاف المستفيدين من الأفراد والأسر المحتاجة من مختلف مناطق المملكة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تأثرًا بفايروس كورونا المستجد.

وقد بدأ توزيع سلال الخير في أكثر من 15 مدينة في المملكة منها: الخبر، والدمام، والجبيل، والأحساء، والرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة جازان وما حولها، وينبع، وتبوك، وغيرها من المدن.

