مددت فترة توقيف الأب
أكَّد مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة العامة، إجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم «المغدورة غادين».
وأشار إلى أنّه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة تبلغ من العمر(١٥) عامًا ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها وقد فارقت الحياة.
وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حزّ غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.
وأكَّد المصدر أنه تمّ استجواب الأب لشبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه. كما تمّ تسجيل إفادة من يقطنون بالمنزل وكلَّ من له علاقة بالواقعة.
وبيَّن المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، وطلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة وجهاز جوالها وجميع ما تمّ تحريزه من موقع الحادثة، ومازالت القضية تحت الإجراء.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تباشر التحقيق بشأن «المغدورة غادين».. وتأمر بتشريح الجثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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