أخبار السعودية اليوم.. السماح بالدخول والخروج من القطيف بدءًا من الغد.. والجوازات تحدد موقف الغرامات بعد تمديد هوية زائر

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية؛ حيث استمر العاملون بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن وباكستان، كما تابعت وزارة الصحة كشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، وإلى التفاصيل:

وزارة الداخلية: السماح بالدخول لمحافظة القطيف والخروج منها اعتبارًا من الخميس

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه تقرر اعتبارًا من غدٍ الخميس 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان واليمن

تابع العاملون بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الخامس على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان؛ لإيصال تلك المساعدات إلى منازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

منها منع الأطفال دون 15 عامًا والالتزام بالكمامة.. 23 شرطًا لعودة عمل المنشآت التجارية بالقريات

عددت بلدية محافظة القريات، 23 شرطًا لعودة عمل المنشآت التجارية «المولات» في المحافظة، بتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وذلك ابتداءً من اليوم.

الجوازات تحدد موقف مبالغ الغرامة بعد إعلان شروط تمديد هوية زائر لليمنيين

كشفت المديرية العامة للجوازات، تمديد هوية زائر لليمنيين في المملكة ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة حتى تاريخ 1441/9/21 هـ، مع إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة للغرامة، ضمن مبادرات التخفيف الأثر الناتج عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وزارة الصحة: تسجيل 1325 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 157

أعلن المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 21402، وبلغ إجمالي حالات التعافي 2953، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 157.

فيديو.. السديس عن أزمة فيروس كورونا: «أيام وتنكشف الغمة»

قال الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، «أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام»، مطالبًا بعدم التسرع في التحرر من القيود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية.

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الراجحي يثمّن دعم البنوك السعودية الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تثمينه الدعم المقدم من البنوك السعودية لمبادرة الصندوق المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال، معربًا عن شكره وتقديره لمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، وللبنوك السعودية التي تعهدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة

«التأمينات»: العودة إلى العمل المقررة مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيد من تعويض «ساند»

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض «ساند»، المدرجة منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

أمانة الشرقية تنفذ 4500 جولة رقابية خلال أول 5 أيام من رمضان

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية، أنها قامت خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان المبارك بتنفيذ 4500 جولة رقابية، و79 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حررت خلالها 503 إشعارات غرامات ومخالفات، كما طهرت وعقمت 6100 موقع، ضمن جهودها الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وإجراءات التأكد من سلامة الغذاء.

بالصور.. مولات عسير تستأنف نشاطها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

باشرت المجمعات التجارية «المولات» المشمولة بقرار رفع الحظر الجزئي، استئناف نشاطها اليوم في منطقة عسير، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

طقس الخميس.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها باستمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 8 مناطق غدًا الخميس، التي تكون مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، موضحة أن المناطق التي تشهد أمطارًا هي (الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم)، وعلى مرتفعات (نجران، وجازان، وعسير، والباحة)، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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