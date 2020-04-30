"جمعية الكشافة" تُشارك في ورشة "تقييم أثر الأنشطة"

لتحسين الأداء على المستوى الوطني..
شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها الإقليم الكشفي العربي، تحت عنوان "تقييم أثر الأنشطة" واستهدفت تنمية معارف وقدرات المشاركين في مجال "تقييم أثر الأنشطة التربوية والتدريبية"؛ وذلك بغرض تحسين الأداء على المستوى الوطني.
وتضمَّنت الورشة التي أدارها مدير الطرق التربوية بالإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي، معرفة دورة حياة النشاط التربوي، ومعرفة الأثر التربوي من تنفيذ الأنشطة، ومفهوم التقييم التربوي، وأسباب التخوف من التقييم وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى الأساليب المستخدمة في التقييم، ومراحل تقييم الأنشطة التربوية، والعوامل المؤثرة في نجاحها، بجانب معرفة التقييم العائد من الاستثمار في الأنشطة وفي التدريب.
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