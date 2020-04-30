«الغذاء والدواء» تضبط صيدلية تبيع معقمات مجهولة المصدر في جدة

اتخاذ الإجراءات اللازمة..

ضبطت هيئة الغذاء والدواء، صيدلية في جدة تقوم ببيع معقمات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات. وأكدت الهيئة، عبر تويتر، أنه تمت إحالة مسؤولي الصيدلية إلى لجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بعد أن تبين أنها تبيع معقمات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات. اقرأ أيضًا: الغذاء والدواء تواصل إجراءات التأكد من تطبيق مصانع الأغذية تدابير الوقاية من كورونا

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