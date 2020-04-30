الأمير فيصل بن خالد يتابع إطلاق سراح 60 نزيلًا من مختلف سجون الحدود الشمالية

إنفاذًا للأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام
أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، سراح 60 نزيلًا من الدفعة الثانية في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام؛ بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية.
وشمل العفو سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو؛ ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 135 نزيلًا.
ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، جميع السجناء، ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو؛ ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.
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