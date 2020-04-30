نائب أمير منطقة جازان يشارك رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم في الميدان

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان؛ وذلك في إطار متابعته، وبتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة للجهات المعنية خلال تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال فترة منع التجوال.

وأشار نائب أمير منطقة جازان إلى "ما تنعم به بلادنا من فضل من الله ثم دعم القيادة الرشيدة لمختلف الأجهزة الأمنية ورجالها، والتي قدمتها الدولة من تجهيزات بأحدث المعدات والإمكانات والأفراد للتعامل مع مختلف القضايا والمواقف الأمنية، ومتابعة الحالات الصحية من قبل منسوبي الصحة".

وقال: "لقد ظهر ذلك جليًّا من خلال الأداء المتميز لرجال الأمن ومنسوبي الصحة، والعمل المتواصل والدائم الذي يقومون به للتصدي لهذه الجائحة بفضل الله ثم بمتابعة وحرص القيادة الرشيدة".

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ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية، وأبطال الصحة الذين تقدموا الصفوف، وجميع موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبرزًا جهودهم ومثابرتهم وتعاملهم الإنساني ذا الأثر الكبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع العمل ميدانيًّا والإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية بجميع محافظات ومراكز المنطقة التي نفذت وَفْق إجراءات دقيقة وانضباط عالٍ من الجميع، مؤكدًا أهمية دور التعاون الذي وجدته مختلف الجهات من المواطنين والمقيمين وتحملهم مسؤولياتهم تجاه وطنهم وأسرتهم ومجتمعهم؛ وذلك بتطبيق الأنظمة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الفردية والتقيد بالتباعد الجسدي وَفْق تعليمات وزارة الصحة.

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