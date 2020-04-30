أمانة الرياض تمهل «مساكن العمال» يومين لتوفيق أوضاعها

استمرارًا لجهود مواجهة كورونا
تفقدت الجهات الرقابية بأمانة منطقة الرياض، أكثر من 16 ألف مسكن عمالي خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما أمهلت المسؤولين عن تلك المساكن يومين لتصحيح الملاحظات.
وقالت أمانة المنطقة عبر تويتر: «ضمن الجهود المكثفة للتحقق من ملاءمة سكن العمالة للاشتراطات الصحيّة؛ تفقدت اللجان الفرعية بالمنطقة مساكن ١٦ ألفًا و٨٤ عاملًا خلال الـ٤٨ ساعة الماضية».
وأفادت الأمانة، بأنه «أمام المسؤولين عن هذه المساكن يومان مهلة لتصحيح الملاحظات، بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد».
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