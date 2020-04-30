أمانة المدينة المنورة تصدر 1014 رخصة بلدية و111 رخصة بناء "عن بُعد"

خلال أسبوع واحد..
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، خلال أسبوع "عن بُعد"، 1014 رخصة بلدية للمنشآت التجارية، و111 رخصة بناء، و121 رخصة حفريات لخِدْمات البيئة التحتية، و59 قرارًا مساحيًّا.
كما نفذت الفرق الميدانية التابعة للأمانة عددًا من الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ وأماكن الذبح؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق الرقابية خلال أسبوع، بلغت 4408 جولات رقابية، فيما وجهت 1058 إشعارًا إلى منشآت تجارية مخالفة، وأغلقت 229 منشأة مخالفة، كما نفذت 1379 جولة إصحاح بيئي، وأتلفت 4503 مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وأصدرت 230 شهادة صحية للعاملين في المنشآت التجارية، وجرى أخذ 429 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940" في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وَفْق الأنظمة والتعليمات.
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