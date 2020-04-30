مدني السراة يباشر حريق ناقلة وقود

باشر مدني سراة عبيدة في تمام الساعة 18:33 مساء أمس الأربعاء بلاغاً عن وقوع حادث حريق في ناقلة وقود بعقبة الجوه، تم نقل الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحالة عبارة عن حريق في ناقلة وقود (ديزل) نتيجة انقلابها، تم إخماد الحريق من قبل الفرق المشاركة وتمركز فرقة بالموقع حتى انتهاء أعمال سحب الناقلة.

فيما قد نتج عن الحادث إصابة السائق باكستاني الجنسية بحروق من الدرجة الثانية في الأطراف وإصابات متفرقة وتم نقله للمستشفى قبل وصول الفرق وقد سُلم الموقع لجهة الإختصاص لإكمال اللازم.