تكريم 385 معلما بالسراة

وفي حديثه إلى «دوت الخليج» أكد مدير التعليم حسن العلكمي أن جميعهم كان لهم بصمة في التعليم عن بُعد وتفعيلهم للتقنية لتستمر الدراسة في ظل الظروف الراهنة، وتم تكريمهم بشهادات معتمدة من الإدارة وتسلموها عبر رابط مخصص لذلك. حضر اللقاء المكرمون والقيادات التعليمية وقادة المدارس والمشرفون التربويون والمعلمون والمعلمات وعدد من الطلاب وأولياء أمورهم، وسيكون هناك تكريم أكبر لجميع أنشطة الإدارة بعد تجاوز أزمة كورونا.
وفي المقابل أثنت قائدة مجمع القائمة الواقع ضمن مدارس الحد الجنوبي غيثة الحسيني، على تجربة التعليم عن بعد في مدارس الحد الجنوبي والتي كانت خياراً استثنائياً لظروف طارئة في حينها لتكون بوابة للنجاح والتفوق لاحقا وأساسا للعملية التعليمية على مستوى دوت الخليج.
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