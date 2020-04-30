تكريم 385 معلما بالسراة

كرمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة 385 من معلميها عن بعد، حيث حددت الإدارة مسبقا يوم التكريم وبثت الرابط على موقعها في شبكة الإنترنت.

وفي حديثه إلى «دوت الخليج» أكد مدير التعليم حسن العلكمي أن جميعهم كان لهم بصمة في التعليم عن بُعد وتفعيلهم للتقنية لتستمر الدراسة في ظل الظروف الراهنة، وتم تكريمهم بشهادات معتمدة من الإدارة وتسلموها عبر رابط مخصص لذلك. حضر اللقاء المكرمون والقيادات التعليمية وقادة المدارس والمشرفون التربويون والمعلمون والمعلمات وعدد من الطلاب وأولياء أمورهم، وسيكون هناك تكريم أكبر لجميع أنشطة الإدارة بعد تجاوز أزمة كورونا.

وفي المقابل أثنت قائدة مجمع القائمة الواقع ضمن مدارس الحد الجنوبي غيثة الحسيني، على تجربة التعليم عن بعد في مدارس الحد الجنوبي والتي كانت خياراً استثنائياً لظروف طارئة في حينها لتكون بوابة للنجاح والتفوق لاحقا وأساسا للعملية التعليمية على مستوى دوت الخليج.