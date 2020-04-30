وقف الزيتونة بطبرجل

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة طبرجل مشروعها الخيري الاستثماري "وقف الزيتونة المباركة" الذي سيقام في منطقة الجوف وتحديدا في منطقة بسيطا طبرجل على مساحة تقدر بـ800 هكتار. قال رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الشراري: إن هذا المشروع ضمن مشاريع الجمعية والتي تهدف إلى تحقيق استدامة مالية يعود ريعها لمساعدة المستفيدين من فقراء ومساكين وأيتام وأرامل وأسر محتاجة.

وأوضح الشراري أن دراسة الجدوي تمت تحت إشراف خبراء متخصصين من مركز أبحاث الزيتون في جامعة الجوف وارتكزت الدراسة على نماذج حيه من تجارب مزارعين وخبراء ومهندسين متخصصين في زراعة الزيتون، وذكر أن قيمة السهم (50 ريالا) تصرف على شراء الشجره والعناية بها مدى الحياة وأن المشروع يفتح المجال للجميع للمساهمة في زراعة هذه الشجرة المباركة عن طريق التبرع بقيمة شجرة واحدة أو أكثر لتكون صدقة جارية، بإذن الله، من خلال حسابات الجمعية أو عن طريق المتجر الإلكتروني.