وقف الزيتونة بطبرجل

وأوضح الشراري أن دراسة الجدوي تمت تحت إشراف خبراء متخصصين من مركز أبحاث الزيتون في جامعة الجوف وارتكزت الدراسة على نماذج حيه من تجارب مزارعين وخبراء ومهندسين متخصصين في زراعة الزيتون، وذكر أن قيمة السهم (50 ريالا) تصرف على شراء الشجره والعناية بها مدى الحياة وأن المشروع يفتح المجال للجميع للمساهمة في زراعة هذه الشجرة المباركة عن طريق التبرع بقيمة شجرة واحدة أو أكثر لتكون صدقة جارية، بإذن الله، من خلال حسابات الجمعية أو عن طريق المتجر الإلكتروني.
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