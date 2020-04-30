30 ألف جهاز لوحي من الاتصالات للطلاب

تعاملات إلكترونية
استعرض المجتمعون مضامين التقرير، وأبرز إنجازات الوزارة وخططها المرسومة في مجال نشر شبكات النطاق العريض ودعم احتياجات الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية، والأعمال التي انجزتها الوازرة خلال جائحة كورونا، وما قامت به من جهود لدعم الطلاب في مجال الدراسة عن بعد من خلال توزيع 30 ألف جهاز لوحي و110 آلاف شريحة بيانات.
وطرح عدد من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع تساؤلات، واستفسارات على مندوبي الوزارة حول مضمون تقريرها السنوي، وما تقدمه من خدمات، وما تبذله من جهود لرفع جودة الخدمات المقدمة.
التطورات والمستجدات
عقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعًا «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العتيبي.
وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة للجنة، والتي تقع ضمن اختصاصها وذلك تمهيداً لرفع تقاريرها بشأن تلك الموضوعات للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي قامت بها في المملكة للحد من تأثير هذا الوباء على المواطن والمقيم.
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