17 مليون ساعة عمل دون إصابات بمحطات التحلية

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إتمام 17 مليون ساعة عمل دون إصابات خلال 2019، مشيرة إلى أنها واصلت القيام بأداء أعمالها ومهامها، لتوفير خدمات البيئة والسلامة والصحة المهنية والأمن والإطفاء، إذ تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري، إضافة إلى حماية المعدات والممتلكات، ووضع الخطط والدراسات ومتابعة الأعمال، لمواجهة ما قد يصاحب العمل من مخاطر، إضافة إلى تبني سياسات وخطط تحافظ على البيئة. وقالت المؤسسة إنها كرست جهودها في كل محطاتها لتعزيز مستوى السلامة البيئية، وذلك خلال التقيد وعدم تجاوز نسب الانبعاثات والمخلفات المطروحة عن العمليات الصناعية لأنشطة المؤسسة المختلفة عن النسب المسموح بها، وفق المعايير والمقاييس العالمية والإقليمية والوطنية.
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محطات رأس الخير
1.275.333
ساعة عمل
جدة والمحطات الصغيرة
3.257.667
ساعة
محطات ينبع
1.970.667 ساعة
محطات الشعيبة
2.566.833
ساعة
محطات الشقيق
1.790.545
ساعة
محطات الجبيل
4.174.000
ساعة
محطات الخبر
2.754.000
ساعة
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