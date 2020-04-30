17 مليون ساعة عمل دون إصابات بمحطات التحلية

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إتمام 17 مليون ساعة عمل دون إصابات خلال 2019، مشيرة إلى أنها واصلت القيام بأداء أعمالها ومهامها، لتوفير خدمات البيئة والسلامة والصحة المهنية والأمن والإطفاء، إذ تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري، إضافة إلى حماية المعدات والممتلكات، ووضع الخطط والدراسات ومتابعة الأعمال، لمواجهة ما قد يصاحب العمل من مخاطر، إضافة إلى تبني سياسات وخطط تحافظ على البيئة. وقالت المؤسسة إنها كرست جهودها في كل محطاتها لتعزيز مستوى السلامة البيئية، وذلك خلال التقيد وعدم تجاوز نسب الانبعاثات والمخلفات المطروحة عن العمليات الصناعية لأنشطة المؤسسة المختلفة عن النسب المسموح بها، وفق المعايير والمقاييس العالمية والإقليمية والوطنية. محطات رأس الخير 1.275.333 ساعة عمل جدة والمحطات الصغيرة 3.257.667 ساعة محطات ينبع 1.970.667 ساعة محطات الشعيبة 2.566.833 Advertisements ساعة محطات الشقيق 1.790.545 ساعة محطات الجبيل 4.174.000 ساعة محطات الخبر 2.754.000 ساعة



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