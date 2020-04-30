جلسة افتراضية عن النشر العلمي

نفذت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران، أولى جلساتها العلمية عن بُعد وذلك بعنوان "النشر العلمي في دور النشر العالمية وارتباطها بتصنيف الجامعات"، حيث استضافت أستاذ إدارة الأعمال الدكتور منير البلومي وأستاذ المواد المتقدمة وأبحاث النانو الدكتور فريد حزار. شملت المحاضرة محورين أساسيين هما: النشر العلمي للتخصصات النظرية والنشر العلمي للتخصصات التطبيقية ودور النشر المرتبطة بهما. وتناولت الجلسة التعريف بالتصنيفات العالمية، ودور النشر العالمية المختلفة لكل مجال، وكذلك آلية تصنيف الجامعات بحثيا في التصنيفات العالمية المختلفة. أكد عميد البحث العلمي الدكتور ماطر محنشي أن العمادة سعت في المحاضرة إلى نشر الوعي بين منسوبي البحث في الجامعة عن الارتباط بين الأوعية العالمية للنشر وتصنيف الجامعات، حيث يمثل النشر العلمي في تلك الأوعية نسبة كبيرة تصل إلى ٤٠% في تصنيف الجامعات مثل تصنيف شنجهاي أو تصنيف QS وغيرهما من التصنيفات.



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