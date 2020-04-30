أمطار عسير ترفع منسوب السدود والآبار

تواصلت، أمس، الأمطار على منطقة عسير، ورفعت السيول منسوب المياه في بعض السدود والآبار بالمنطقة، فيما شهد شرق المنطقة انسيابا لسيول الأودية في بعض الشعاب بظهران الجنوب والحرجة. وزينت الأمطار التي هطلت أمس جبال مركز تمنية جنوب مدينة أبها بالشلالات التي شكلت لوحات جمالية على صدور الجبال. حيث شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وجرت منها الأودية والشعاب شملت منتزه الحبلة السياحي، ومركز الواديين. كما شهدت محافظة تنومة أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

توخي الحذر

قال متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد لـ«دوت الخليج»، إن الأمطار شملت مدينة أبها وبللسمر وظهران الجنوب والحرجة وتنومة، وكانت من خفيفة إلى متوسطة ولم تسجل بلاغات أو حوادث حول تلك الأمطار، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر ومخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أودية وشعاب

هطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدرالجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران، فضلا عن رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

مدينة أبها:

مركز بللسمر: أمطار خفيفة

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محافظة ظهران الجنوب:

مركز البلد: أمطار خفيفة

محافظة تنومة:

مركز البلد: أمطار خفيفة

عسير