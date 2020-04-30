أمطار عسير ترفع منسوب السدود والآبار

توخي الحذر
قال متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد لـ«دوت الخليج»، إن الأمطار شملت مدينة أبها وبللسمر وظهران الجنوب والحرجة وتنومة، وكانت من خفيفة إلى متوسطة ولم تسجل بلاغات أو حوادث حول تلك الأمطار، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر ومخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
أودية وشعاب
هطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدرالجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها. ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران، فضلا عن رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.
مدينة أبها:
مركز بللسمر: أمطار خفيفة
محافظة ظهران الجنوب:
مركز البلد: أمطار خفيفة
محافظة تنومة:
مركز البلد: أمطار خفيفة
عسير
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