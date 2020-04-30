تقويم التعليم: الاختبار التحصيلي في ساعة

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب وبشكل رسمي، إجراء اختبارات «قياس» التحصيلي بشكل إلكتروني «عن بعد». وكانت «دوت الخليج» نشرت الأسبوع الماضي في 20 أبريل الجاري تسريبات لعزم الهيئة إجراء الاختبارات عن بعد وفق آلية إلكترونية دقيقة.

وأكدت الهيئة تطبيقها الاختبارات التحصيلية (العلمية والنظرية) عن بعد وفقا للمعايير والمواصفات العالمية، وذلك في شهر شوال المقبل.

مقررات الثانوية

أشارت الهيئة إلى أن الاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية سيتضمن أسئلة من مواد (الأحياء - الكيمياء - الفيزياء - الرياضيات)، وجميع أسئلة هذا الاختبار من نوع الاختيار من متعدد ومقسم إلى 8 أقسام، وعدد أسئلة كل قسم ما بين 5-6 أسئلة، بحسب نوع المادة، بينما يتضمن الاختبار التحصيلي للتخصصات النظرية الخاص بالطالبات على مواد (التوحيد - الحديث - الفقه - البلاغة - الأدب - النحو – الدراسات الاجتماعية)، ومقسم إلى 10 أقسام، وعدد أسئلة كل قسم 5 أسئلة. وستكون مدة الاختبار ساعة واحدة، إضافة إلى نصف ساعة قبل بدء الاختبار للإجراءات والتعليمات الإرشادية. وبينت الهيئة أن أسئلة الاختبار التحصيلي عن بعد لهذا العام، تشمل المقررات في الصفوف الثانوية الثلاثة (أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي) ما عدا مقررات الفصل الدراسي الثاني من ثالث ثانوي لهذا العام 1441.

اختبار تجريبي

أكدت الهيئة أنه سيكون هناك اختبار تجريبي إلزامي لجميع الطلاب المتقدمين للاختبار التحصيلي عن بعد لهذا العام، بحيث يتيح للطالب والطالبة التعرف على طبيعة الاختبار واشتراطاته ومتطلباته التقنية، وضمان استعدادهم الكامل قبل أداء الاختبار الفعلي. علما بأن مواعيد إعلان النتائج -وبالتنسيق مع الجامعات- ستكون خلال منتصف ذي القعدة 1441، الذي يتزامن مع توقيت التقديم على الجامعات.