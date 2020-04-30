بدء تنفيذ برنامج الملك لتفطير صائمي 18 دولة

معظم القارات
أوضحت الوزارة ــ في بيان لها ــ أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمختلف أعمالها وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، كما يأتي امتداداً للأعمال الخيرة التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين في العالم ويتلمس احتياجاتهم.
وأكدت الوزارة أنه جرى اختيار الدول بعناية لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي: جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، إثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، تايلند، البوسنة والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.
مكاتب الملحقيات
أشارت الشؤون الإسلامية إلى أن تنفيذ المشروع والإشراف المباشر عليه يتم عن طريق مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.
دول مستفيدة
جيبوتي
ماليزيا
الفلبين
إثيوبيا
الكاميرون
أوغندا
جنوب إفريقيا
الأرجنتين
تايلند
البوسنة والهرسك
أستراليا
تشاد
باكستان
السودان
الهند
السنغال
كينيا
إندونيسيا
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