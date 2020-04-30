السعودية اليوم / الجوازات تنهي إجراءات سفر أولى رحلات مبادرة "عودة" والمتجهة إلى مانيلا وعلى متنها 296 راكباً



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، بإطلاق مبادرة " عودة " التي تمكّن وبشكل استثنائي من يرغب من المقيمين الموجودين داخل المملكة حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، الخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، السياحة) من السفر جواً لبلدانهم، من خلال تقديم طلبات العودة إلكترونياً عبر منصة "أبشر " ؛ فقد أنهت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأربعاء الموافق 1441/9/6هـ إجراءات مغادرة أولى الرحلات المخصصة لذلك ، والمتجهة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا وعلى متنها (296) راكباً، وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر الصالة رقم ( 1 ) بجوازات المطار.

وقامت الجوازات بالتنسيق والتعاون مع الجهات التشغيلية المعنية بمطار الملك خالد الدولي بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس

// انتهى //

01:55ت م

0257



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسإنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، بإطلاق مبادرة " عودة " التي تمكّن وبشكل استثنائي من يرغب من المقيمين الموجودين داخل المملكة حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، الخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، السياحة) من السفر جواً لبلدانهم، من خلال تقديم طلبات العودة إلكترونياً عبر منصة "أبشر " ؛ فقد أنهت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأربعاء الموافق 1441/9/6هـ إجراءات مغادرة أولى الرحلات المخصصة لذلك ، والمتجهة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا وعلى متنها (296) راكباً، وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر الصالة رقم ( 1 ) بجوازات المطار.وقامت الجوازات بالتنسيق والتعاون مع الجهات التشغيلية المعنية بمطار الملك خالد الدولي بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء إجراءات المغادرة للمسافرين .// انتهى //01:55ت م0257

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