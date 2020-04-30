السعودية اليوم / موريتانيا تًسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

أعلن المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة المورتانية سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل ثامن حالة إصابة جديدة بفيروس

وأكد المدير العام للصحة العمومية وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الحكومة الموريتانية عاكفة على تعزيز الرقابة الوبائية في جميع المنشآت الصحية والمدن والقرى، داعيًا الجميع إلى امتثال الأوامر والتقيد بكل إجراءات السلامة.

// انتهى //

01:33ت م

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نواكشوط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسأعلن المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة المورتانية سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل ثامن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد أكثر من أسبوع من عدم تسجيل أي إصابة جديدة.وأكد المدير العام للصحة العمومية وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الحكومة الموريتانية عاكفة على تعزيز الرقابة الوبائية في جميع المنشآت الصحية والمدن والقرى، داعيًا الجميع إلى امتثال الأوامر والتقيد بكل إجراءات السلامة.// انتهى //01:33ت م0255

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