السعودية اليوم / الجاسر يلتقي قادة منظومة النقل في اللقاء الرمضاني السنوي



الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

رأس معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم اللقاء الرمضاني السنوي لمنظومة النقل، الذي يعقد للمرة الأولى بشكل افتراضي اتباعًا للإرشادات الوقائية.

وشهد اللقاء كلمة لمعالي الوزير ومعالي النائب ورؤساء الهيئات وممثليها، إضافة إلى فتح نقاش شهد عددًا من المشاركات لمنسوبي المنظومة من خلال طرحهم الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات خلال اللقاء.

وشدد الجاسر على أهمية تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم بين عناصر المنظومة، مؤكدًا على الشفافية في العمل التي من شأنها رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وهنأ معاليه منسوبي المنظومة كافة بشهر رمضان المبارك, سائلًا المولى عز وجل لهم العون والتوفيق, مؤكدًا تهيئة سبل النجاح لهم، معبراً عن شكره الجزيل لجميع منسوبي المنظومة على تفانيهم وعملهم أثناء ‏جائحة

حضر اللقاء معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالهادي المنصوري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومعالي نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، والرئيس التنفيذي لشركة سار للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة المهندس منصور اليامي، ومستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر, إلى جانب نحو 2000 موظف وموظفة من منسوبي منظومة النقل.

// انتهى //

01:24ت م

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الرياض 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسرأس معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم اللقاء الرمضاني السنوي لمنظومة النقل، الذي يعقد للمرة الأولى بشكل افتراضي اتباعًا للإرشادات الوقائية.وشهد اللقاء كلمة لمعالي الوزير ومعالي النائب ورؤساء الهيئات وممثليها، إضافة إلى فتح نقاش شهد عددًا من المشاركات لمنسوبي المنظومة من خلال طرحهم الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات خلال اللقاء.وشدد الجاسر على أهمية تكامل الجهود وتكثيفها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطن والمقيم بين عناصر المنظومة، مؤكدًا على الشفافية في العمل التي من شأنها رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.وهنأ معاليه منسوبي المنظومة كافة بشهر رمضان المبارك, سائلًا المولى عز وجل لهم العون والتوفيق, مؤكدًا تهيئة سبل النجاح لهم، معبراً عن شكره الجزيل لجميع منسوبي المنظومة على تفانيهم وعملهم أثناء ‏جائحة فيروس كورونا المستجد ‏COVID‏ 19 ‏وخدمتهم لوطنهم واتخاذهم التدابير الوقائية كافة خلال قيامهم بأعمالهم.حضر اللقاء معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالهادي المنصوري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ومعالي نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، والرئيس التنفيذي لشركة سار للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة المهندس منصور اليامي، ومستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر, إلى جانب نحو 2000 موظف وموظفة من منسوبي منظومة النقل.// انتهى //01:24ت م0252

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